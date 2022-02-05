طبيب يرد ويفند توقعات إصابة جميع الأردنيين بأوميكرون

الوكيل الاخباري - رد مدير المكتب الطبي الدولي لمستشفى لاهي الأميركي الدكتور وائل الحسامي، على تصريحات رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور، حول أن جميع الاردنيين سوف يصابون بالمتحور أوميكرون.

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وبين الحسامي في منشور عبر "فيسبوك" اليوم السبت، إنه يمتلك وجهة نظر مختلفة حول نسب حالات الإصابة بمتحور أوميكرون المتوقعة في الأردن، قائلا:" بدي أختلف مع تصريحات بعض الزملاء الأفاضل حول التصريح: يتوقع إصابة جميع الأردنيين بمتحور أوميكرون”.



وأضاف،: لا أظن ذلك وبناء على كثير من الدراسات والتوقعات العلمية والموجات السابقة لا أتوقع إصابة أكثر من 30- 40 % بمتحور أوميكرون وهذا بحد ذاته رقم كبير جدا.



وتساءل الحسامي: ما معنى الالتزام بالكمامات والتباعد وأخذ الحذر إذا كان من المتوقع إصابة 100% من الناس؟.



وبين أن هذه تصريحات تدفع باتجاه اليأس والعودة غير التدريجية إلى ما قبل كورونا، ما يسبب حتما زيادة الإصابات والوفيات.



وكان رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البدور، قال لـ "الوكيل الاخباري" انه لا يستبعد أن يصاب جميع الأردنيين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.



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