استمرار مقابلات توظيف ممرضين أردنيين في ألمانيا

الوكيل الاخباري - يعقد برنامج “تربل ون” (Triple Win) المتمثل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة العمل في الأردن ووكالة العمل الاتحادية الألمانية، الجولة الأولى من مرحلة توظيف حملة بكالوريوس التمريض في الأردن للعمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



وأوضحت الوكالة الألمانية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن لجنة المقابلات المشكلة من الوكالة بدأت بعقد المقابلات للممرضين الأردنيين في فندق جنيفا من يوم الأربعاء الماضي وستستمر بالمقابلات حتى يوم الخميس المقبل ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.



وأوضح أن البرنامج ما يزال يستقبل طلبات التوظيف المنطبقة عليها شروط الإعلان والذي جرى نشره سابقا على المواقع الإخبارية والموقع الإلكتروني لوزارة العمل الأردنية عبر البريد الإلكتروني [email protected] لغايات فتح المجال أمام أكبر عدد من الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة للعمل في مجالات التمريض المختلفة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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