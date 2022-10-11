الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

الثلاثاء، 11-10-2022 06:00 م

استمرار مقابلات توظيف ممرضين أردنيين في ألمانيا

920221712109565438663


الوكيل الاخباري - يعقد برنامج “تربل ون” (Triple Win) المتمثل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة العمل في الأردن ووكالة العمل الاتحادية الألمانية، الجولة الأولى من مرحلة توظيف حملة بكالوريوس التمريض في الأردن للعمل في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأوضحت الوكالة الألمانية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن لجنة المقابلات المشكلة من الوكالة بدأت بعقد المقابلات للممرضين الأردنيين في فندق جنيفا من يوم الأربعاء الماضي وستستمر بالمقابلات حتى يوم الخميس المقبل ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.
 
وأوضح أن البرنامج ما يزال يستقبل طلبات التوظيف المنطبقة عليها شروط الإعلان والذي جرى نشره سابقا على المواقع الإخبارية والموقع الإلكتروني لوزارة العمل الأردنية عبر البريد الإلكتروني [email protected] لغايات فتح المجال أمام أكبر عدد من الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة للعمل في مجالات التمريض المختلفة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202228102855962200494

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

1020229204113872015095

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

820221112571678988159

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

8202221122655325853604

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

2354f01a-e225-4818-9bd7-46ae9b48a6c3

الأردن يشارك في المعرض الدولي ايديو تراك المختص بالسياحة التعليمية في مسقط

أخبار متعلقة
w

تنمية المدن والقرى ينظم لقاء حواريا لتقييم النظام المالي في بلديات المفرق

w

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

w

الملك يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تحريك عملية السلام

w

طائرة فرنسية على متنها 189 سائحاً تصل إلى العقبة