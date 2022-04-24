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الأحد، 24-04-2022 02:53 م

اشادة قطرية بمخرجات اجتماع عمان حول القدس

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الوكيل الإخباري - التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية القطري الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، الأحد، مع السفير الأردني في قطر زيد مفلح اللوزي.اضافة اعلان


وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القضية الفلسطينية.

وأشاد المسؤول القطري بمخرجات الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي عُقد في عمّان .

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