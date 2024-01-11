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الخميس، 11-01-2024 09:19 ص

اصابات بحادث على طريق اربد عمان

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الوكيل الإخباري- وقع حادث تدهور واصطدام لعامود انارة مساء يوم أمس على طريق اربد- عمان وفقا لما افادت الدوريات الخارجية  .اضافة اعلان


وبينت الدوريات خلال تقريرها المروري انها تلقت بلاغاً في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم أمس بوقوع حادث تدهور واصطدام بعامود انارة على طريق اربد -  عمان - مثلث المشيرفة -   نتج عنه 5 اصابات تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني الى مستشفى جرش الحكومي 

واضافت الدوريات انها تعاملت مع مجموعة من المخالفات الخطرة خلال 24 ساعة ماضية ، كضبط مركبة تسير بسرعة 80-150 على طريق البحر الميت وضبط سائق غير مرخص في منطقة الحسا

ونوهت الدوريات الخارجية وادارة السير جميع السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء القيادة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي  .

 




 

 


 

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