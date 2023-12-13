منهن من اختصت الطب وأخرى الهندسة.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة 5 طالبات بحادث سلحوب

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء بوفاة خمسة طالبات من جامعة العلوم والتكنولوجيا اثر تدهور حافلة كانت تقلهن الى الجامعة على طريق سلحوب . اضافة اعلان





ونعت جامعة العلوم والتكنولوجيا الطالبات عبر منشور على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك :" تتقدم أسرة جامعة العلوم والتّكنولوجيا الأردنية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور خالد السالم، بأحرّ التّعازي والمواساة لأهالي طلبتها الذين وافتهم المنية، صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 13/12/2023، أثر حادث السير المؤسف الذي وقع أثناء قدومهم إلى الجامعة وإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع قدير"



فيما نعى زملاء الطالبات مستذكرين طيب أخلاقهن ونبلهن، وأثنوا على اجتهادهن في دراستهن بالجامعة.



ومن بين الطالبات الراحلات، من كانت تدرس طب الأسنان في السنة الثالثة، والأخرى كانت تتابع دراستها في الطب البيطري، وأخرى في هندسة الكهرباء سنة أولى واخرى بتخصص الأمن السيراني سنة ثانية.

