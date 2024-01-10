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الأربعاء، 10-01-2024 08:25 ص

اصابتان بحادث تصادم على طريق العدسية اليوم

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الوكيل الإخباري - افادت الدوريات الخارجية انها تتعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق العدسية -  ناعور - صباح اليوم الأربعاء .اضافة اعلان


واضافت الدويات خلال تقريرها المروري انه نتج عن الحادث  اصابتين متوسطتين تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني واعاقة في المسرب الايسر وجاري العمل على رفع المركبات  .

وبينت الدوريات انها تعاملت خلال 24 ساعة ماضية مع حادثين تصادم ، نتج عنهم 10 اصابات .

حيث تعاملت الدوريات صباح يوم أمس مع حادث تصادم لـ 4 مركبات على طريق سلحوب نتج عنه 3 اصابات متوسطة .

كما وقع حادث تصادم على طريق عمان - الكرك بين مركبتين نتج عنه 7 اصابات ، واشارت انه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة خطرة على الطرق الخارجية وهي قطع الجزر الوسطية من اماكن غير مخصصة . 

وضبطت الدوريات مركبة تسير بسرعة 60-170 على طريق الازرق - الزرقاء وتم اجراء اللازم 

ودعت الدوريات جميع السائقين إلى القيادة بحذر خاصة مع بداية تأثر المملكة بمنخفض جوي، وأشارت إلى أنها اتخذت خطة مرورية للتعامل مع الحالة الجوية .

 




 

 


 

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