اصابتان بحادث تصادم على طريق العدسية اليوم

الوكيل الإخباري - افادت الدوريات الخارجية انها تتعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق العدسية - ناعور - صباح اليوم الأربعاء . اضافة اعلان





واضافت الدويات خلال تقريرها المروري انه نتج عن الحادث اصابتين متوسطتين تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني واعاقة في المسرب الايسر وجاري العمل على رفع المركبات .



وبينت الدوريات انها تعاملت خلال 24 ساعة ماضية مع حادثين تصادم ، نتج عنهم 10 اصابات .



حيث تعاملت الدوريات صباح يوم أمس مع حادث تصادم لـ 4 مركبات على طريق سلحوب نتج عنه 3 اصابات متوسطة .



كما وقع حادث تصادم على طريق عمان - الكرك بين مركبتين نتج عنه 7 اصابات ، واشارت انه تم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة خطرة على الطرق الخارجية وهي قطع الجزر الوسطية من اماكن غير مخصصة .



وضبطت الدوريات مركبة تسير بسرعة 60-170 على طريق الازرق - الزرقاء وتم اجراء اللازم



ودعت الدوريات جميع السائقين إلى القيادة بحذر خاصة مع بداية تأثر المملكة بمنخفض جوي، وأشارت إلى أنها اتخذت خطة مرورية للتعامل مع الحالة الجوية .

