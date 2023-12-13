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الأربعاء، 13-12-2023 06:39 م

رئيس الوزراء : شهدنا اليوم حادثاً أليماً

الخصاونة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اننا شهدنا اليوم حادثاً أليماً في منطقة سلحوب أدّى إلى فقدان عدد من أبنائنا الطلبة نترحم عليهم، وهذا يتطلب منا العناية بجميع عناصر العملية المرورية وثقافة السير.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاربعاء الطريق الصحراوي الممتدّ من منطقة نزول النقب إلى منطقة الحميمة، والواقع ضمن اختصاص محافظتيّ معان والعقبة، بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيله وتحسينه، بطول 17 كم.

وأكدت مديرية الأمن العام تعرض حافلة لحادث تدهور صباح اليوم على طريق سلحوب، نتج عنه إصابة 35 شخصًا ووفاة 5 آخرين .

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