اصابات في مشاجرة جماعية عنيفة في طبربور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقعت مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في منطقة طبربور إثر خلافات بينهم بحكم الجوار واستخدمت فيها الأدوات الحادة والراضة، وفق مصدر امني .
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عنها إصابة ٣ اشخاص اثنان منهما تعرضا للطعن والثالث إصابة بمنطقة الرأس وتم إسعافهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي وهم قيد العلاج.
وبين المصدر ان الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة.
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