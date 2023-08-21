اصابات في مشاجرة جماعية عنيفة في طبربور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقعت مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في منطقة طبربور إثر خلافات بينهم بحكم الجوار واستخدمت فيها الأدوات الحادة والراضة، وفق مصدر امني .



وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عنها إصابة ٣ اشخاص اثنان منهما تعرضا للطعن والثالث إصابة بمنطقة الرأس وتم إسعافهم إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي وهم قيد العلاج.



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وبين المصدر ان الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة.