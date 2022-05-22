اصدار 139 الف فاتورة كهرباء شملتها التعرفة الكهربائية الجديدة

الوكيل الإخباري - قالت الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحرير القاق إنه تم اصدار 139 الف فاتورة لجميع القطاعات التي شملتها التعرفة الكهربائية الجديدة.



واضافت القاق خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة للصحفيين، أنه وحسب النتائج تبين تخفيض التعرفة على هذه القطاعات بنسبة تصل 11.5% لشهر واحد فقط.



واكدت ان الفواتير تختلف من شهر الى اخر حسب كمية الاستهلاك وحسب الظروف الجوية.



وأشارت إلى أن عدد العدادات المسجلة على المنصة بلغ مليون و197 الف، فيما تم قراءة مليون و70 الف ونسبة عدد الفاواتير منها 624 فاتورة مدعومة.



فيما بلغ عدد الفواتير التي تم تحويلها من خلال مراجعة المواطنين 27 الف فاتورة من مدعومة إلى غير مدعومة.

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