هيئة الطاقة: 1.2 مليون مسجل على منصة التعرفة الكهربائية

الوكيل الإخباري - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق إن عدد المسجلين على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة وصل حتى مساء امس الاثنين الى قرابة مليون و 200 ألف مُسجل.



وبينت القاق لـ " الوكيل الإخباري" أن التسجيل على المنصة مستمر ومتاح لكل المستفيدين، منوهة إلى أنه لا يوجد موعد لوقف التسجيل عبر المنصة.

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وأضافت أن مجانية نقل ملكية عدادات الكهرباء مستمرة حتى نهاية حزيران المقبل كما هو محدد من قبل.



ومن المقرر أن تصدر فواتير الكهرباء بالنظام الجديد الذي يشمل التعرفة الكهربائية الجديدة في 15 من الشهر الحالي.



وبدأ العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة بداية نيسان الماضي بعد أن تم تقليص عدد شرائح الاستهلاك للقطاع المنزلي من 7 الى 3 شرائح، إلى جانب الدعم الثابت الذي يتراوح من 2 إلى 2.5 دينار، حسب قيمة الاستهلاك الشهري.