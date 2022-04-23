الانتهاء من اعمال الصيانة بمسجد السلط الكبير بعد اسبوعين

الوكيل الإخباري - قال مدير أوقاف البلقاء الدكتور أحمد الخرابشة إنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة في مسجد السلط الكبير، بعد اسبوعين، حيث بلغت الكلفة التقديرية لأعمال الصيانة نحو 35 ألف دينار من غير الفرش.

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وأضاف الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي، عقده لوسائل الاعلام المحلية في مسجد السلط الكبير وسط مدينة السلط التراثي ان سبب تأخير البدء بأعمال الصيانة هو ظهور الرطوبة خلال فصل الشتاء.



وأشار إلى أن مسجد السلط الكبير من اقدم المساجد في المملكة والأكبر من حيث المساحة، واعيد بناؤه عام 2010 ضمن تطوير وسط مدينة السلط، حيث تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع، منها 1700 متر مساحة المصليات.



وبين أن المسجد مسجل في وزارة الثقافة، كمسجد تاريخي، حيث اعلن وزير الأوقاف خلال إطلاق اسبوع العناية بالمساجد وقفة باسم كرسي الإمام النووي، وهو الوقف الذي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني بإنشائه لدراسة فكر الإمام النووي رغبة في إحياء الوقف العلمي وايمانا بتراث الإمام النووي وفكره.



واوضح الخرابشة انه تم تخصيص المبالغ اللازمة للصيانة من موازنة مديرية البرامج الوقفية في وزارة الأوقاف.



وثمن المبادرة الخاصة بفرش مسجد السلط الكبير، والتي أطلقها عدد من الشباب الخيرين في المدينة، لحث الناس على كسب الأجر في هذا الشهر الفضيل،شاكرا لهم جهودهم الخيرة، حيث جاءت فكرة الوقف في الأصل للمساهمة بكسب الاجر.



وبين أن الكلفة التقديرية لفرش المسجد تقدر بنحو 20 الف دينار، لافتا إلى أنه سيتم بعد عيد الفطر تشكيل لجنة مركزية للمساجد يرأسها الحاكم الإداري ومهمتها رعاية المساجد في المحافظة.

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