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الخميس، 12-05-2022 02:46 م

هيئة الطاقة تكشف سبب تأخير طباعة فواتير الكهرباء

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون سبب تأخير طباعة فواتير الكهرباء.

وقال اللبون: إن الهدف من تأجيل طباعة فواتير الكهرباء لشهر نيسان جاء للتأكد من عدم وجود أية مشاكل لدى شركات توزيع الكهرباء والتأكد أيضا من توزيع الدعم الكهربائي على مستحقيه.

وبين أنه بإمكان أي مواطن مراجعة أفرع شركات التوزيع والاعتراض على فاتورة الكهرباء اذا شعر بوجود خلل. 

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