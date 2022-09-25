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الأحد، 25-09-2022 12:10 م

اطلاق الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأسماء الجغرافية

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الوكيل الاخباري- اطلقت الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية، اليوم الاحد، الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر التاسع للخبراء العرب في الأسماء الجغرافية www.gnfonf9.com، والذي تنظمه الشعبة بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي الأردني والهيئة الوطنية للمساحة العُمانية.

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ويأتي المؤتمر، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، في الفترة من 5 – 7 كانون الأول العام الحالي، بعنوان "التكامل الجغرافي المكاني بين الاسم والموقع : الأهمية والأثر "، حيث يتضمن الموقع الالكتروني جميع التفاصيل المرتبطة بالمؤتمر، من حيث أهداف المؤتمر ومحاوره وتفاصيل المشاركة والتسجيل.


وأكد مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني / رئيس الشعبة العربية لخبراء الأسماء الجغرافية العقيد المهندس معمر حدادين، أهمية انعقاد المؤتمر لما تشكله الأسماء الجغرافية من هوية وإرث تاريخي وإنساني للأمة العربية، لافتا إلى حرص الشعبة على الحفاظ على الأسماء الجغرافية التي تمثل هوية كاملة للمدن والقرى والمعالم الطبيعية والمواقع الأثرية والدينية والتاريخية.


وبين أهمية توظيف الأسماء الجغرافية في مختلف المجالات لاسيما في اطلاق اسماء الشوارع والقرى والاحياء والتجمعات السكنية، وكذلك في اسماء الأماكن الدينية، والعلوم المساحية المختلفة والتسمية والترقيم لما تشهده المدن من تطور عمراني، إضافة الى صناعة الخرائط والأطالس والمعاجم، إضافة إلى أن للأسماء الجغرافية علاقة وثيقة بالمستقرات البشرية في الفترات التاريخية السابقة .

 

 




 

 


 

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