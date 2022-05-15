الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

البلبيسي: لا وفيات وتسجيل 305 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

الضمان تطلق حسابها على تيك توك

تفاصيل جديدة حول مقتل شيرين أبو عاقلة .. القاتل لا يعرف أنه أطلق النار عليها

الأردن يستضيف المنتدى العالمي التاسع للأرض

الغذاء والدواء: سحب منتج كريم تجميلي من السوق لاحتوائه على الزئبق

انفجار سيارة مفخخة في اليمن- صور

الكهرباء الوطنية: الكتلة الحارة رفعت الأحمال الكهربائية 15%

اعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء الى مطار عمان الدولي

الحبس 3 أشهر لشخص اختلق خبر بيع لحوم حمير للأردنيين

بلاغ حكومي مرتقب حول عطلة عيد الاستقلال 76

الأحد، 15-05-2022 01:17 م

اعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء الى مطار عمان الدولي

254164_13_1646586205


الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء الى مطار عمان الدولي، يوم غد الاثنين.

اضافة اعلان


وقال بن مبارك في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر : "بإذن الله وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمبعوث الاممي وتعاون معهود من أشقائنا في الأردن اعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء ، تخفيف معاناة ابناء شعبنا في كل انحاء اليمن ستبقى همنا الاول".

إلى ذلك، شكر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على دعم بلاده في تسهيل بدء الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان والجهود الأوسع للمساعدة في إنهاء الحرب، بحسب ما أوردته الخارجية الأمريكية في حسابها على تويتر.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
61d72188c0d6a (1)

البلبيسي: لا وفيات وتسجيل 305 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع

0L5A2004

انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول 12.7 %

22

الضمان تطلق حسابها على تيك توك

WhatsApp Image 2022-05-15 at 2.23.12 PM

استيتية: حريصون على توفير بيئة عمل آمنة

a6d509ef4147826416802cdce431c237

الأردن يستضيف المنتدى العالمي التاسع للأرض

280560635_1079677746094051_6041628075877122372_n

صور - غطس في مُنهل مياه.. موظف في وزارة المياه يثير إعجاب الأردنيين

أخبار متعلقة
x6nnapIhdanY0eMwyHrUyaOvw7PoQsJOo6HKwFtf

الأردن: مضاعفة حجم الكهرباء المصدرة لشبكة القدس الصيف الحالي

image (2)

جامعة مؤتة تهنئ الملك بنجاح العملية الجراحية

1650056584008

نقابة الصحفيين تدين اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في الأقصى

image (1)

الإفتاء توجه نصيحة لمن يقضي نهار رمضان أمام التلفاز

ccad-img-blog-smiking-and-your-heart-HL

هل يعد "التدخين" من المفطرات؟.. الإفتاء تجيب

67

الدفاع المدني يدعو لتوفير مطفأة حريق داخل المنازل