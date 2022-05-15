الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء الى مطار عمان الدولي، يوم غد الاثنين.

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وقال بن مبارك في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر : "بإذن الله وبعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمبعوث الاممي وتعاون معهود من أشقائنا في الأردن اعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء ، تخفيف معاناة ابناء شعبنا في كل انحاء اليمن ستبقى همنا الاول".



إلى ذلك، شكر المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على دعم بلاده في تسهيل بدء الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان والجهود الأوسع للمساعدة في إنهاء الحرب، بحسب ما أوردته الخارجية الأمريكية في حسابها على تويتر.



