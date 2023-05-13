السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

13996 شكوى تلقتها وزارة العمل خلال عام 2022

مجلس محافظة الزرقاء يسدد ديونا حكومية بقيمة مليون دينار

شاهد.. الملكة تنشر لأول مرة صور من تخرج الأميرة سلمى

بيان حول انتهاء عقود المعلمين في التعليم الخاص

اعتداء على برج ضغط عالي بوادي القطار في لواء ماركا - صور

السبت، 13-05-2023 10:47 ص

اعتداء على برج ضغط عالي بوادي القطار في لواء ماركا - صور

eab80980-98fc-4f56-a41b-44aa1413313a


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة إن الهيئة تعاملت مع حالة اعتداء وسرقة أجزاء من برج ضغط عالي في منطقة وادي القطار في قرية خالد التابعة للواء ماركا.

اضافة اعلان


وأوضح السعايدة انه تم التعامل مع الحالة واجراء عمليات الصيانة والإصلاح، كما تم تفقد أبراج الضغط العالي على نفس الخط للتأكد من عدم وجود أي اعتداء، والتأكد من إزالة خطر سقوط البرج، والتعامل مع الحالة بمهنية للمحافظة على استمرارية تزويد الخدمة وسلامة المواطنين.


وقال ان كوادر الهيئة تعاملت بالسرعة القصوى وكانت استجابتها سريعة في التوجه للموقع والتعامل مع الحالة وإزالة الاعتداءات بالتعاون مع الجهات الأمنية في مركز أمن ماركا ومتصرفية لواء ماركا وكوادر شركة الكهرباء الوطنية.


وأكد السعايدة أن الهيئة ستواصل حملاتها لرصد أي اعتداءات تمس حقوق المشتركين وتؤثر على انتظام تزويد الخدمة. 







 




 

 


 

إقرأ ايضا
346937020_5950695921696299_2077527286389188011_n

ضبط سائق مركبة شحن على طريق شويعر يدخن الارجيلة أثناء المسير - صور

WhatsApp Image 2023-05-13 at 12.09.32 PM

تخريج الفوج الأول لدبلوم الرعاية الصحية الأولية

3 (2)

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

1683022101732

اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

346034335_792203412262933_8590104882441083249_n

التعامل مع 1031 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

52023910946718984588

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

أخبار متعلقة
0L5A8804

1.53 % انخفاض الفاقد الكهربائي على خطوط نقل الكهرباء العام الماضي

ReigDZB9idNsHUJvJtNkd0R4jjBOMMmx5Hj9jm8r

الدفاع المدني: تجمهر المواطنين أعاق فرق الإطفاء في حريق ماركا

3202320112410196536680

الكهرباء الوطنية: 3500 ميجاواط الحمل الكهربائي الاربعاء