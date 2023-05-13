اعتداء على برج ضغط عالي بوادي القطار في لواء ماركا - صور

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة إن الهيئة تعاملت مع حالة اعتداء وسرقة أجزاء من برج ضغط عالي في منطقة وادي القطار في قرية خالد التابعة للواء ماركا.

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وأوضح السعايدة انه تم التعامل مع الحالة واجراء عمليات الصيانة والإصلاح، كما تم تفقد أبراج الضغط العالي على نفس الخط للتأكد من عدم وجود أي اعتداء، والتأكد من إزالة خطر سقوط البرج، والتعامل مع الحالة بمهنية للمحافظة على استمرارية تزويد الخدمة وسلامة المواطنين.



وقال ان كوادر الهيئة تعاملت بالسرعة القصوى وكانت استجابتها سريعة في التوجه للموقع والتعامل مع الحالة وإزالة الاعتداءات بالتعاون مع الجهات الأمنية في مركز أمن ماركا ومتصرفية لواء ماركا وكوادر شركة الكهرباء الوطنية.



وأكد السعايدة أن الهيئة ستواصل حملاتها لرصد أي اعتداءات تمس حقوق المشتركين وتؤثر على انتظام تزويد الخدمة.













