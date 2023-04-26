الدفاع المدني: تجمهر المواطنين أعاق فرق الإطفاء في حريق ماركا

الوكيل الإخباري - أكدّت مديرية الدفاع المدني، أنّ تجمهر المواطنين في المكان أعاق جزءً من عمليات إطفاء حريق محال تجارية شب في منطقة ماركا أمس الثلاثاء، لم تستطيع بعض صهاريج المياه الوصول إلى المكان بسبب ذلك.

اضافة اعلان



وقال الملازم أول عبد الله السعودي لإذاعة الأمن العام، إنّ مواطنين حاولوا الدخول إلى المكان مع الدفاع المدني، ما دفع قوات الأمن لتقسيم عملها بين إطفاء الحريق ومنع الناس من الدخول لحمايتهم من النيران والأدخنة الناجمة عنها.



وأشار إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية في الحريق، على الرغم من أنه امتد لإحدى عشر محلاً ملاصقة لبعضها البعض.



وأوضح أنّ كوادر الدفاع المدني لم تسمح لأحد بدخول المكان لاحتوائه على زيوت سيارات و قطع غيارات وبطاريات تسهم في زيادة اشتعال النيران، ولا داعي لدفع المواطنين إلى الخطر في ظل وجود كوادر مدربة ومحترفة قادرة على إخماد أي حريق.