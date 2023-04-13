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الخميس، 13-04-2023 11:41 ص

الكهرباء الوطنية: 3500 ميجاواط الحمل الكهربائي الاربعاء

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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أكدت شركة الكهرباء الوطنية أن الحمل الكهربائي سجل مساء أمس الأربعاء في المملكة 3500 ميجاواط، فيما بلغ الحمل الصباحي 2800 ميجاواط.

 

وبينت الشركة لـ "الوكيل الإخباري"، أن هذه الأحمال تأتي نظراً لتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق، يحمل أمطارا غزيرة.

وكان أقصى حمل مسجل في المملكة 4060 ميجاواط، والمسجل في شباط الماضي.

 

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق منذ صباح أمس الأربعاء وتعمق تأثيره اليوم الخميس  حيث تشهد مناطق عديدة في المملكة أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد التي قد تكون كثيفة في بعض المناطق .

 




 

 


 

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