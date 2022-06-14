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الثلاثاء، 14-06-2022 05:52 م

اعتماد أول مركز لليقظة الدوائية بإقليم الشمال في مستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - اعتمدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أول مركز لليقظة الدوائية في إقليم الشمال بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.

جاء ذلك خلال افتتاح مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات الورشة التدريبية الرابعة، اليوم الثلاثاء بمستشفى الملك المؤسس، ضمن برنامج "تعزيز وبناء قدرات نظام اليقظة الدوائي الوطني".

وبين أن مركز اليقظة الدوائية يهدف إلى رصد وتوثيق ومتابعة آثار الأدوية الجانبية وتأثيراتها على المرضى، مبينا أنه مركز فرعي للمركز الرئيس في المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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