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الثلاثاء، 09-11-2021 02:59 م

اعتماد برنامج تدريبي جديد للأطباء المقيمين و الأطباء الجدد

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الوزارة تسعى جاهدة للحد من حالات الوفيات الناجمة عن الاصابات والحوادث، من خلال تدريب الكوادر الطبية التي تشكل أولوية قصوى للوزارة.

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واكد الدكتور الهواري خلال افتتاح أعمال ورشة مخصصة للتعامل الأمثل مع الاصابات، اليوم الثلاثاء، التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ان الوزارة اضافت مديرية تعنى بالتدريب والتعليم المستمر للكوادر الطبية التابعة لها بإشراف من اختصاصات متنوعة.


واضاف ان الورش التدريبية تهدف للحد من حالات الوفاة الناتجة عن إصابات الحوادث بمختلف أشكالها، والتي عادة ما تكون مرتفعة بين فئة الشباب، مؤكدا ان الورشة جاءت لتعبر عن هم الوزارة الاول لخفض عدد هذه الحالات، والتخفيف من المضاعفات الناتجة عن الاصابات، وتقديم عناية فائقة في أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة.


وأوضح ان الوزارة مستمرة بتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة، حيث ستصل إلى تدريب 300 من كوادرها الطبية نهاية العام الحالي، لرفع كفاءات اقسام الاسعاف والطوارئ مع الاصابات، وأن البرامج التدريبية ستكون جزءا من اجراءات الالتحاق في وزارة الصحة مستقبلا.

وتتضمن الدورة عروضا تقديمية موضوعية لتعليم مهارات عملية، مثل التدريب على التشخيص والعلاج، وكيفية فحص المجاري الهوائية والتنفسية، وإصابات الرأس والعمود الفقري وإصابات الأطراف وتمارين المحاكاة السريرية، يتبعها أسلوب ونهج تشاركي لتحقيق أفضل استخدام للموارد والخيارات المحدودة.

 

بدوره، قال منسق البرنامج رئيس اختصاص طب الطوارئ والحوادث الدكتور عماد أبو يقين، إن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة اقسام الطوارئ للتعامل مع الاصابات الجراحية والرضوض، ويتبعه برنامج رعاية تأسيسية للطوارئ.


وأكد ابو يقين، انه سيتم اعتماد هذا البرنامج التدريبي للأطباء الجدد، واطباء برنامج الاقامة لرفع جودة الخدمات المقدمة في هذه الاقسام، وسيتم تعميمه لجميع المستشفيات في المملكة.

 




 

 


 

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