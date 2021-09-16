اعطاء نحو 21 ألف جرعة لقاح كورونا الخميس

الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4062591 مسجلا بزيادة قدرها 6903 مسجلين عن يوم الأربعاء.



ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الخميس، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3613953 بزيادة مقدارها 8165 جرعة.



كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3152751 بزيادة مقدارها 12898 جرعة.



وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 21063 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6766704 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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