الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية: توجه نحو استثناء طلبة التوجيهي والصفوف الثلاثة الاولى من نظام التناوب

خطة حكومية لمكافحة التسول اعتبارا من الثلاثاء

واشنطن .. متظاهرون يلقون الملاعق أمام سفارة الاحتلال

الملكة تشارك باحدى مسارات درب الأردن في برقش

السعودية تعدّل إجراءات دخول المقيمين والزائرين

إقرار موازنة محافظة جرش للعام 2022

اعطاء نحو 27 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا الاثنين

مشاجرات بوزارة الخارجية اللبنانية

تشكيلات واسعة في الداخلية - اسماء

مطالب بإنشاء مسلخ نموذجي للمواشي في الأغوار الشمالية

الإثنين، 13-09-2021 07:26 م

اعطاء نحو 27 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا الاثنين

الصحة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4039948 مسجلا بزيادة قدرها 8516 مسجلاً عن يوم الأحد.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الإثنين، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3587736 بزيادة مقدارها 10028 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3108041 بزيادة مقدارها 16656 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 26684 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6,695,777 أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية: توجه نحو استثناء طلبة التوجيهي والصفوف الثلاثة الاولى من نظام التناوب

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

خطة حكومية لمكافحة التسول اعتبارا من الثلاثاء

f

الملكة تشارك باحدى مسارات درب الأردن في برقش

8202128221512471926236

إقرار موازنة محافظة جرش للعام 2022

720211712561155032930

تشكيلات واسعة في الداخلية - اسماء

f

مطالب بإنشاء مسلخ نموذجي للمواشي في الأغوار الشمالية

أخبار متعلقة
الصحة

44 ألف جرعة لقاح أُعطيت الإثنين

وزارة الصحة

36 ألف جرعة لقاح أُعطيت في الاردن الأحد

الصحة

38 ألف جرعة ضد كورونا أُعطيت الإثنين

3202116224748247857335

مركز تطعيم العلوم التطبيقية يستقبل مراجعيه حتى نهاية الشهر الحالي

وزارة الصحة

أكثر من 56 ألف جرعة أعطيت ضد كورونا الأربعاء

وزارة الصحة

نحو 51 ألف جرعة لقاح أُعطيت الثلاثاء