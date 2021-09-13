اعطاء نحو 27 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا الاثنين

الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4039948 مسجلا بزيادة قدرها 8516 مسجلاً عن يوم الأحد.



ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الإثنين، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3587736 بزيادة مقدارها 10028 جرعة.



كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3108041 بزيادة مقدارها 16656 جرعة.



وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 26684 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6,695,777 أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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