الإثنين 30-08-2021
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الإثنين، 30-08-2021 06:13 م

44 ألف جرعة لقاح أُعطيت الإثنين

الصحة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3931670 مسجلا بزيادة قدرها 10949 عن يوم الأحد .

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأحد، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3450724 بزيادة مقدارها 17411 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2920834 بزيادة مقدارها 26582 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 43993 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6371558 جرعة أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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