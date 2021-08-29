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الأحد، 29-08-2021 05:43 م

36 ألف جرعة لقاح أُعطيت في الاردن الأحد

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3920721 مسجلا بزيادة قدرها 9751 عن يوم السبت.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأحد، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم  3433313 بزيادة مقدارها 10718 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2894252 بزيادة مقدارها 25629 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 36347 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6291218 جرعة أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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