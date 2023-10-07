اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر-رابط

الوكيل الاخباري- اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج طلبات إساءة الاختيار والإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة حيث بلغ عدد هذه الطلبات (654) طلب، للتعرف على نتيجة طلب الإنتقال الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement22.aspx

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وعلى الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الإنتقال متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات المعنية للتعرف على مواعيد إستكمال إجراءات التسجيل.