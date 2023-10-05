الخميس 05-10-2023
الوكيل الاخباري

اعلان نتائج ترشيح الطلبة في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية -رابط

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الخميس، 05-10-2023 11:08 م

اعلان نتائج ترشيح الطلبة في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية -رابط

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الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط  للعام الجامعي 2023-2024، (الدفعة الثانية والأخيرة) وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: 

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https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRC2 


وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية)، وللإطلاع على هذه الحدود الدنيا الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRCLeastAvr2

 




 

 


 

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