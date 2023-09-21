الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 21-09-2023 07:04 م

اعلان هام بشأن الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض

وحدة-تنسيق-القبول-الموحد-تعلن-أسماء-الطلبة-المرشحين-للقبول-في-كليتي-نسيبة-المازنية-ورفيدة-اليوم-_كلمةى-الاردن


الوكيل الاخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقباله والمهن الطبيه المسانده لمرحلة الدبلوم المتوسط  للعام الجامعي 2023-2024، وللاستفسار عن قبول طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: اضافة اعلان

https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRC 
وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية)، وللإطلاع على هذه الحدود الدنيا الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRCLeastAvr

 




 

 


 

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