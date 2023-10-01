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الأحد، 01-10-2023 05:37 م

اعلان هام من التعليم العالي بشأن البعثات الخارجية- رابط

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الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2023-2024) ضمن دورة الترشيح الأولى اليوم الأحد الموافق 1-10-2023،  وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: (http://www.dsamohe.gov.jo )  وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.

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حيث سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.


كما يستطيع أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب. 

 

 




 

 


 

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