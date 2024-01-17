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الأربعاء، 17-01-2024 10:38 ص

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعلانا هاما لجميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025.

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وأكدت الوزارة على جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025 ضرورة تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة، سارية المفعول (بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من تاريخ بدء التقديم للمنحة، وهو 15-11-2023) .

وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن الوثيقة نتيجة الطالب في أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS/ General or Academic)، (TOEFL iBT). يمكن تحميل الوثيقة عبر الرابط التالي:


https://rce.mohe.gov.jo/Hungary2024


واضافت ان على الطلبة ضرورة إرفاق رقم الطالب المتقدم (Applicant ID Number) الذي حصلوا عليه عند تقديم الطلب. علماً بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 8-2-2024.


 




 

 


 

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