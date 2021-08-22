الأحد 22-08-2021
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الأحد، 22-08-2021 07:40 م

اعلان هام من السفارة الأميركية بالأردن حول التأشيرات

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 الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة الأميركية في عمان الأحد نجاحها في جدولة أكثر من ١٥٠ طالباً أردنياً لإجراء مقابلات تأشيرة الدراسة في الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقالت في منشور لها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" حتى الآن، قمنا بمساعدة كل طالب تقريباً كما ونواصل العمل مع الطلاب الذين من المقرر أن يبدأوا فصولهم الدراسية بعد ٢ أيلول.

ونشرت السفارة إرشادات للطلاب الذين ينتظرون مواعيد التأشيرة جاءت على النحو التالي: 

١) كن على علم بآخر موعد لبدء جامعتك الأمريكية للطلاب الدوليين في فصل الخريف .

٢) قم بأخذ أول موعد لتأشيرة الطلاب المتاح من خلال موقعنا على الإنترنت  واطلب موعداً مستعجلاً عبر خاصية الموعد المستعجل .

 ٣) كن مستعداً للوصول إلى السفارة في اليوم التالي. إذا لم تتمكن من تحديد موعد .

 




 

 


 

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