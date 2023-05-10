اغلاق جزئي لطريق العدسية باتجاه البحر الميت

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع مديرية الامن العام عن اغلاق المسرب الأيمن من طريق العدسية بشكل جزئي، اثر حادث تدهور مركبة شحن.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، مساء الاربعاء، إنه تم تحويل السير القادم من عمان باتجاه العدسية في المنطقة الكائنة قبل طريق مادبا الغربي إلى طريق مادبا الغربي.



وأكدت أن كوادرها والياتها في الموقع لإزالة المخلفات الناتجة عن الحادث، وفق الأصول بالتعاون مع الشركاء في مديرية الامن العام.



ودعت المواطنين سالكي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات كواردها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الامن العام.

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