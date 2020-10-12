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الإثنين، 12-10-2020 03:52 م

اغلاق مبنى سوق سيف التجاري في الزرقاء

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني اغلاق مبنى سوق سيف التجاري وتعطيل دوائر البلدية الواقعة فيه لغاية يوم السبت الموافق 17/10/2020.

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وقال المومني ان اغلاق المبنى وتعطيل الموظفين من باب الوقاية ومنع تفشي وباء كورونا بين الموظفين والمراجعين وضمن الاجراءات الاحترازية بعد اكتشاف 6 موظفين مخالطين لمصابين بالفيروس.


واضاف المومني ان فرق التقصي الوبائي اجرت 500 فحص لموظفين في المبنى من ضمنهم الموظفين المخالطين وتم حجرهم في منازلهم لغاية ظهور نتائجهم.


واوضح المومني ان اجراء اغلاق المبنى لبيان الموقف الصحي والوبائي في هذه الدوائر.


يذكر ان مبنى سوق سيف يضم دوائر المسقفات ورخص المهن والاستثمار وتحصيل المال العام والموارد البشرية والدائرة القانونية والشؤون الصحية.


 




 

 


 

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