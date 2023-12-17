افتتاح أعمال الورشة المتخصصة حول آليات الحماية الاجتماعية متعددة القطاعات

الوكيل الاخباري - رعت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، افتتاح الورشة المتخصصة "نحو آليات حماية اجتماعية متعددة القطاعات: ترجمة أبحاث حول تغير المناخ والضعف الاجتماعي إلى سياسات حماية اجتماعية"، اليوم الأحد في عمان.



وجرت الورشة بتنظيم من المجلس العربي للمياه، بحضور مندوب رئيس المجلس العربي للمياه الدكتورة أمل العزب عضو المجلس، وعدد من المسؤولين والخبراء.



وقالت بني مصطفى إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني، أكدّ أنه لا يمكن الحديث عن التغير المناخي بمعزل عن المآسي الإنسانية، ومنها التي يواجهها أشقاؤنا في دولة فلسطين والتهجير القسري لأكثر من 1.7 مليون فلسطيني خلال حرب غزة.

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