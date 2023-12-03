ورشة حول الملكية والميراث بآل البيت

الوكيل الاخباري - نظم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ورشة حول "الملكية والميراث والعنف الاقتصادي".



وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية والدولية الدكتور هاني اخو ارشيدة إن رسالة المركز تنبثق عن رسالة الجامعة والتي تسعى لتوفير بيئة بحثية محفزة لإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا المرأة ، وذلك لخلق الوعي والمعرفة بها محلياً، واقليمياً وعالمياً.

اضافة اعلان