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الأحد، 17-12-2023 07:59 م

التنمية تطلق مبادرة "قوّ فرصتك" لتوفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد ، مبادرة بعنوان "قوِّ فرصتك"، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" واللجنة الوزارية لتمكين المرأة وصندوق المعونة الوطنية.

وتهدف المبادرة إلى توفير 5 آلاف فرصة تعلّم مجانية للشباب والشابات في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الأردني، من خلال موقع كورسيرا الإلكتروني المتخصص بالتعليم عبر الإنترنت coursera.org حيث يتيح الوصول إلى آلاف الدورات التعليمية والمحاضرات التي تقدّمها جامعات وشبكات عالمية رائدة، في العديد من المجالات المختلفة كالطب والهندسة والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال.

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