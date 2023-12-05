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الثلاثاء، 05-12-2023 06:36 م

توجيهات من وزير التربية بشأن المدارس

مدرسة


 الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، عددا من المدارس المهنية والثانوية في مديرتي تربية قصبة الطفيلة ولواء بصيرا، وشارك الطلبة بالطابور الصباحي ورفع العلم الأردني.

وجال الوزير محافظة بمرافق المدارس من ساحات وغرف صفية ومختبرات، واستمع إلى الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، موجها بتسخير الإمكانات كافة لتحسين وتذليل أي صعوبات قد تواجهها.

وقال الدكتور محافظة، إن هناك مباحثات مع وزير الأشغال العامة والإسكان، لتسهيل إجراءات عطاءات إنشاء المباني المدرسية والصيانة، مشيرا إلى أن الواقع التعليمي في الطفيلة جيد.

وبين أن هناك 10 مدارس جديدة في الطفيلة قيد الإنشاء، لافتا الى سعي الوزارة للتخفيف من نسبة المدارس المستاجرة البالغة نحو 20 بالمئة على مستوى المملكة.

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