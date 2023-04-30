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الأحد، 30-04-2023 06:34 م

افتتاح بازار أصيلة لدعم النساء المُنتجات في عمان

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الوكيل الاخباري - افتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الأحد، في جاليري راس العين، بازار "أصيلة" والذي يقام بالتعاون مع أمانة عمان، بحضور مدير المدينة المهندس احمد الملكاوي مندوباً عن أمين عمان، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا ابو الحسن .

وشارك في البازار السيدات اللواتي يملكن مشاريع صغيرة من كافة المحافظات لعرض وتسويق المنتجات في إطار المبادرات المجتمعية المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأمانة عمان لدعم السيدات في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والخضراء .

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