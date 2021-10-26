افتتاح دورة أصدقاء الشرطة بالأغوار الجنوبية

الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية تربية لواء الأغوار الجنوبية في مدرسة الحديثة الثانوية المختلطة دورة أصدقاء الشرطة.



وقالت مديرة الشؤون التعليمية والفنية نعمات الطراونة إن الدورة التي ستستمر 5 أيام تأتي ضمن برنامج مديرية الأمن العام وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للتأكيد على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات وصولا إلى رفع المستوى التوعوي الأمني عند مختلف فئات المجتمع.



وثمنت الطراونة الجهود الكبيرة للجهات الأمنية القائمة على هذه الدورة والتي ستساهم في تحقيق الكثير من الأهداف الأمنية المنشودة لجميع أفراد المجتمع المحلي.

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