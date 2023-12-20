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الأربعاء، 20-12-2023 02:22 م

افتتاح عيادة للإقلاع عن التدخين في مركز صحي النصر الشامل

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الوكيل الإخباري - افتتح أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة الدكتور رائد الشبول اليوم الأربعاء، عيادة الإقلاع عن التدخين في مركز صحي النصر الشامل.

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وقال الشبول إن افتتاح العيادة في مركز صحي النصر بالعاصمة، يأتي نظراً للكثافة السكانية، وتسهيل الإجراءات على سكان المنطقة لتلقي العلاج المجاني للمراجعين، وتعزيز دافعيتهم للإقلاع عن التدخين، من خلال توعية المواطنين وتثقيفهم بأضرار التدخين، لتحقيق هدف الوزارة في تقليل نسبة المدخنين على المستوى الوطني.


وأشار إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والإجراءات المتعلقة بمكافحة التدخين بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية من خلال ضباط ارتباط مكافحة التدخين وفق بنود قانون الصحة العامة رقم (47) لعام 2008.


وتعد عيادة الإقلاع التدخين في مركز صحي النصر الشامل، العيادة السابعة التي أنشأتها وزارة الصحة ضمن محافظة العاصمة، و 28 على مستوى محافظات المملكة، والتي تقدم خدماتها للمواطنين لحثهم وتوعيتهم وتوجيههم، على الإقلاع عن التدخين من خلال مواعيد منتظمة.

 




 

 


 

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