إطلاق الحملة الوطنية للإعلان عن تعليمات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للإعلان عن تعليمات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، لرفع الوعي لدى الكوادر العاملة في القطاع الصحي وتعريفهم بنظام التطوير المهني المستمر وتعليمات تجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية على المستوى الوطني.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن إطلاق هذه الحملة يأتي تماشياً مع تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة، ورؤية التحديث الاقتصادي، حيث قامت الوزارة أخيرا، بإقرار وتنفيذ مشروع التطوير المهني المستمر على المستوى الوطني، بما يهدف إلى رفع القدرات والكفاءات المهنية للكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي، وبالتعاون مع الشركاء من المجلس الصحي العالي والمجلس الطبي الأردني والمجلس التمريضي الأردني.