الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

حقيقة الاضراب الشامل في جميع مدارس الاردن الاثنين !

إضراب عام وشامل يشمل جميع منشآت الأونروا في الأردن الاثنين

القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

فيديو- القسام تنشر مشاهد جديدة لاستهداف دبابة صهيونية

مقتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في عملية نفذتها المقاومة

الملك يحذر من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

فيديو - مسلسل فلسطيني عُرض في 2022 استلهم الخطة الكاملة لطوفان الأقصى

جيش الاحتلال يقر بحصيلة كبيرة لخسائره خلال الحرب

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار غداً الاثنين

شاهد : المقاومة تخوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال في جباليا

عاجل

القسام : القينا قنبلتين يدويتين على تجمع للعدو شمال غزة

الأحد، 10-12-2023 04:44 م

إطلاق الحملة الوطنية للإعلان عن تعليمات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية

1684427057827


الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للإعلان عن تعليمات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية، لرفع الوعي لدى الكوادر العاملة في القطاع الصحي وتعريفهم بنظام التطوير المهني المستمر وتعليمات تجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية على المستوى الوطني.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن إطلاق هذه الحملة يأتي تماشياً مع تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة، ورؤية التحديث الاقتصادي، حيث قامت الوزارة أخيرا، بإقرار وتنفيذ مشروع التطوير المهني المستمر على المستوى الوطني، بما يهدف إلى رفع القدرات والكفاءات المهنية للكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي، وبالتعاون مع الشركاء من المجلس الصحي العالي والمجلس الطبي الأردني والمجلس التمريضي الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1702216179742

اجتماع لمناقشة الوضع السياحي في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة

وزارة التربية والتعليم

حقيقة الاضراب الشامل في جميع مدارس الاردن الاثنين !

v8NwDn1eELJOdCTWCQeoYI0YLaazyXPjEioJSY75

حماية المستهلك تدعو إلى صيانة وسائل التدفئة

WhatsApp Image 2023-12-10 at 4.40.47 PM

بلدية الوسطية تزيل اعتداءات على شوارع تمهيدا لتوسعتها

main_image5f3552c6c1efe

إضراب عام وشامل يشمل جميع منشآت الأونروا في الأردن الاثنين

1702213323956

رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً كندياً

أخبار متعلقة
M63A0712

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

65362b417dc6e

مجلس الزرقاء يخصص 3 ملايين دينار لصيانة وإنشاء مراكز صحية

1700159418433

الناصر: استقطاب الموارد البشرية الكفؤة أساس نجاح التحديث الإداري المنشود

1700057939414

الحوسبة الصحية تؤكد مواصلتها للتحول الرقمي في جميع إجراءاتها

53530_4_1684395752

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بالأغوار الثلاثاء

WhatsApp-Image-2023-11-13-at-6.10.33-PM

الأشغال تنهي أعمال تعبيد مواقع متفرقة في محافظة البلقاء