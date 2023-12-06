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الأربعاء، 06-12-2023 02:08 م

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

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الوكيل الإخباري - شكلت وزارة الصحة لجنة تحقيق بوفاة طفلة (5 سنوات) في مستشفى الأميرة رحمة بمحافظة إربد، وفق مدير إدارة المستشفيات الدكتور عماد أبو اليقين.

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وقال أبو اليقين لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة شكلت لجنة للوقوف على أسباب وفاة طفلة كانت دخلت إلى المستشفى السبت الماضي وكانت تعاني من فشل في أعضاء الجسم، وتوفيت الأحد.


وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة الطفلة بسبب تخثر الدم المنتشر، لافتا إلى أن نسبة الوفاة بهذا المرض تبلغ 100% وحاول الأطباء علاجها والتعامل مع حالتها إلا أنها لم تكن تستجيب للعلاج.


وتعهد أبو اليقين بمحاسبة المقصرين في حال وجدت اللجنة أن هناك تقصيرا من الكوادر الطبية في المستشفى.


والدة الطفلة اعتبرت في اتصال مع "الوكيل الإخباري"، أن ابنتها توفيت نتيجة خطأ طبي من احدى الممرضات.


وقالت إن ابنتها دخلت إلى المستشفى وكانت تعاني من الاسهال والقيء، وقام كادر المستشفى بإعطائها المغذي، لافتة إلى أن الفحوصات أظهرت حينها أن وظائف الكلى مرتفعة بسبب الجفاف.


وأضافت أن ابنتها كانت تستعد للخروج من المستشفى ليتم تحويلها إلى مستشفى آخر وكانت بصحة جيدة قبل أن يتم إعطائها إبرة وعلى إثرها ساءت حالتها الصحية على حد تعبيرها وتوقف قلبها وحاول الأطباء في حينها انعاشها إلا أنها فارقت الحياة.

 




 

 


 

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