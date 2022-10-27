الجمعة 28-10-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 27-10-2022 06:01 م

افتتاح مؤتمر جسور الأول لمترجمي لغة الإشارة باليرموك

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الوكيل الاخباري - بدأت فعاليات مؤتمر جسور الأول بعنوان: "تحديات الحاضر وآفاق المستقبل لمترجمي لغة الإشارة"، في جامعة اليرموك اليوم الخميس، والذي نظمته الجمعية الأردنية الأولى لمترجمي لغة الإشارة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة بالجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، الدكتور رياض المومني، خلال الافتتاح إن لغة الإشارة أصبحت من اللغات المهمة في العالم وتشهد تطورات مستمرة في ضوء المتغيرات بمختلف القطاعات والانفتاح الكبير الذي يشهده العالم نتيجة للتطورات التكنولوجية والاتصالات التي تحتم على المجتمعات بمختلف فئاتها ضرورة استمرارية العلم والتعلم.

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