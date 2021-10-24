افتتاح مبنى إدارة فرع الضمان الاجتماعي الجديد في معان

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة، مبنى إدارة فرع الضمان الاجتماعي في محافظة معان بعد تجهيزه لاستقبال المراجعين وتقديم خدمات تأمينية متكاملة للمنشآت والمؤمن عليهم بما يتناسب مع التوسع والشمول في نطاق أعمال المؤسسة ويلبي احتياجات المنطقة.

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وقال الرحاحلة إن المؤسسة تهدف إلى السعي الدائم لتقديم خدمات متميزة وفُضلى لجمهورها، تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية وترجمة لبرنامج أولويات عمل الحكومة بتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمواطن وتسريعها وتخفيف الأعباء على متلقي الخدمة في كل مكان في الأردن.



وبين أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيرة في اتمتة نحو 99% من خدمتاها بشكل إلكتروني بالسير نحو التطوير والحداثة ومواكبة تكنولوجيا العصر، ووصولاً إلى رضى متلقي الخدمة من مؤمن عليهم ومتقاعدين ومنشآت ومراجعين الذي يتصدر أولويات وقيم المؤسسة ويعد بمثابة ركيزة أساسية لا نتهاون بها وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الثقة والعدالة ما بين المؤسسة وجمهورها في كافة المحافظات والمناطق على أرض الوطن.

