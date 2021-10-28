افتتاح مجمع محاكم إربد الشرعية الجديد

الوكيل الإخباري- افتتح قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة الخميس مجمع محاكم اربد الشرعية الجديد.

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وقال الربطة إن "افتتاح مجمع المحاكم الشرعية في اربد يتزامن مع احتفالات المملكة بمئويتها الاولى وذكرى المولد النبوي الشريف ليكون شاهدا على الانجازات المتتالية التي تشهدها المملكة على الصعد كافة وفي جميع الميادين برعاية هاشمية مباركة".

وكشف الربطة عن الشروع بطرح عطاء اعداد الدراسات الفنية والهندسية الخاصة بالمشروع الشهر المقبل ليصار بعدها الى السير بإجراءات التنفيذ العملية خلال الاعوام القليلة المقبلة، داعيا مجلس محافظة اربد والقطاع الخاص ليكونوا شركاء في انجاز هذا المشروع الحيوي والهام.

واشار الى ان دائرة قاضي القضاة تعمل بكامل طاقتها على تطوير اعمالها من حيث التشريعات والاجراءات وأتمتة الخدمات لتوفير الخدمة الفضلى لمتلقيها وبما يحقق معاييرالعدالة الناجزة، لافتا الى ان الدائرة تضع في اولوياتها انشاء قصور عدل نموذجية في الزرقاء والكرك والعقبة كما هو مخطط له، بالاضافة الى استئجار مبان حديثة لمحاكم اخرى وإعادة هندسة بعضها الآخر.



