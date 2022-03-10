افتتاح محطة الترخيص المتنقل والفحص الفني في العقبة



الوكيل الاخباري - ضمن جهودها الهادفة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين افتتحت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم محطة الترخيص المتنقل والفحص الفني في مدينة العقبة ، وذلك بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال.



ويأتي افتتاح هذه المحطة تنفيذاً لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في تجويد منظومة العمل وتحسين الأداء والتخفيف على المواطنين , حيث تعمل إدارة ترخيص السواقين والمركبات وفق نسق شمولي هادف لإيصال خدماتها الى جميع المواطنين وفي أماكن سكنهم من خلال كافة أقسامها المنتشرة في المملكة.

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