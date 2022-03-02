إجراءات لتحفيز الصادرات الزراعية وتشجيع الاستثمار

الوكيل الاخباري - وجه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بإعادة النظر في بدل الخدمات لمختبرات الثروة النباتية على أن تغطي الرسوم التكاليف التشغيلية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيعمل على تخفيض قيمة بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة ما يؤدي لتحفيز الصادرات الزراعية.



ووجه الحنيفات كذلك في بيان اليوم الأربعاء، إلى دعم قطاع البذور وأعوانه من رسوم الخدمات الزراعية و تسهيل الإجراءات للمؤسسات الزراعية العاملة في القطاع، ليكون ترخيصها وتجديد الترخيص لمدة خمس سنوات وان يتم معالجة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه المزارعين ومؤسسات الأعمال الزراعية بشكل متواصل.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





