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الأربعاء، 09-03-2022 08:42 م

مدير الخدمات الطبية يزور واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

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الوكيل الاخباري - زار مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف جمال زريقات، الأربعاء، واجهة المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن محمود السواعير.

واستمع العميد الطبيب زريقات إلى إيجاز قدمه قائد لواء حرس الحدود الثاني العميد الركن أحمد السرحان عن المهام والواجبات التي تنفذها وحدات حرس الحدود والمتمثلة في حماية وضبط حدود المملكة ومنع عمليات التسلل والتهريب من خلال تسيير الدوريات الراجلة والآلية والمراقبات الإلكترونية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا المجال.

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