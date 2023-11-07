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الثلاثاء، 07-11-2023 11:44 ص

افتتاح مركز أردني ألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين في ألمانيا

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الوكيل الاخباري- افتتحت وزيرة العمل ناديا الروابدة والوزيرة الفدرالية لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفنيا شولتزى اليوم الثلاثاء المركز الأردني الألماني لتسهيل تشغيل الأردنيين الراغبين بالعمل في ألمانيا.اضافة اعلان


وقالت وزيرة العمل ناديا الروابدة إن افتتاح المركز جاء بتوجيهات ملكية سامية للحكومة بعد زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني التي قام بها مؤخرا إلى برلين، مبينة أن المركز يمهد الطريق أمام العمالة الأردنية المؤهلة والمدربة لدخول سوق العمل الألماني وفقا للتخصصات التي يطلبها، من خلال  توفير المعلومات والمشورة وفرص التدريب المتاحة لهذه العمالة.

وأكدت الروابدة أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة الألمانية على صعيد تطوير منظومة التدريب المهني والتقني في الأردن وعلى صعيد التعاون لتشغيل الكفاءات الأردنية في المانيا.

بدورها قالت الوزيرة الفدرالية لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفنيا شولتزى إن إنشاء المركز يعتبر خطوة أولى بهدف توفير فرص عمل للعمالة الأردنية المدربة والماهرة وتوفير عمالة ماهرة لسوق العمل الألماني.
 

 




 

 


 

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