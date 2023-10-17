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الملك من برلين: المنطقة على شفا السقوط إلى الهاوية ونحذر من توسع الحرب

الثلاثاء، 17-10-2023 10:29 ص

الملك من برلين: المنطقة على شفا السقوط إلى الهاوية ونحذر من توسع الحرب

نههههههه


الوكيل الاخباري - 

قال جلالة الملك عبدالله الثاني إننا نجتمع اليوم في أوقات صعبة لإنهاء الوضع الكارثي والخطير في غزة وللحد من قتل المدنيين.

وأضاف جلالته خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين أن العديد من المدنيين لن يصلهم الماء والغذاء والمساعدات الإنسانية في غزة وهذا مرفوض.

ولفت أن العام الحالي يعد الأكثر دموياً على الفلسطينيين مشددا على توفير الخدمات الإنسانية لقطاع غزة ووقف قتل المدنيين .

ونوه أن المنطقة على شفا السقوط إلى الهاوية محذراً من توسع الحرب التي ستنعكس على كافة الأطراف .

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وثمن الملك العلاقة الثنائية الثابتة مع ألمانيا طوال السنوات الماضية مشيرا إلى الدور الإنساني الذي تلعبه ألمانيا في قضايا اللاجئين.

 




 

 


 

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