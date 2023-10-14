"الصحفيين الأردنيين" تضع إمكانياتها تحت تصرف الزملاء الفلسطينيين

الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين وضع جميع إمكانياتها تحت تصرف نقابة الصحفيين الفلسطينيين في ظل الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، ولم يسلم منها الصحفيون، حيث استشهد وجرح عدد منهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني في كشف جرائم الإبادة التي يمارسها الاحتلال الغاشم.



وعبرت النقابة في بيان، اليوم السبت، عن مشاعر التضامن والدعم بلا حدود للزملاء الصحفيين في فلسطين الأبية بعامة وفي قطاع غزة إيمانا راسخا منها بأن ما يربط الشعبين الأردني والفلسطيني من أخوة الدم والمصير المشترك، وما بينهما من صلات ومشتركات لا مثيل لها في العالم.

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