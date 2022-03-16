الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز الخدمة المجتمعية بآل البيت

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الأربعاء، 16-03-2022 07:36 م

افتتاح مركز الخدمة المجتمعية بآل البيت

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، اليوم الأربعاء، مركز الخدمة المجتمعية في الجامعة المنبثق عن مشروع وسائل الحماية الشخصية وبدعم من جامعة شيفيلد البريطانية.

وقال مدير المشروع الدكتور مؤيد شواقفة، إن إنشاء المركز في الجامعة يأتي لشعورها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي واللاجئين السوريين مشيرا الى ان المركز سيقوم بتدريب أفراد على أعمال الخياطة وتصنيع مواد التعقيم والصابون، والزراعة المائية.

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