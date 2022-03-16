افتتاح مركز الخدمة المجتمعية بآل البيت



الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، اليوم الأربعاء، مركز الخدمة المجتمعية في الجامعة المنبثق عن مشروع وسائل الحماية الشخصية وبدعم من جامعة شيفيلد البريطانية.



وقال مدير المشروع الدكتور مؤيد شواقفة، إن إنشاء المركز في الجامعة يأتي لشعورها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي واللاجئين السوريين مشيرا الى ان المركز سيقوم بتدريب أفراد على أعمال الخياطة وتصنيع مواد التعقيم والصابون، والزراعة المائية.

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